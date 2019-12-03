ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر إلى 45.35 مليار دولار

المصدر: د ب ا

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء وصول الاحتياطي النقدي لمصر في نهاية نوفمبر الماضي إلى 35ر45 مليار دولار.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الاحتياطي النقدي لمصر ارتفع بنحو 100 مليون دولار خلال شهر واحد حيث كان في نهاية أكتوبر الماضي 25ر45 مليار دولار. وكان الاحتياطي قد سجل في أكتوبر الماضي زيادة شهرية بمقدار 129 مليون دولار.

وفي ضوء قيمة واردات مصر الشهرية المقدرة بخمسة مليارات دولار، فإن الاحتياطي النقدي يغطي واردات مصر لمدة تسعة أشهر تقريبا.

يذكر أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر يتكون من سلة عملات دولية وهي الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين واليوان الصيني.