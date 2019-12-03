الطلب الصيني على الوقود يرفع أسعار النفط 1 %

المصدر: طوكيو - رويترز

ارتفعت أسعار النفط بما يزيد على 1% أمس، في الوقت الذي تشير فيه زيادة في أنشطة التصنيع في الصين إلى ارتفاع الطلب على الوقود، وتلميحات بأن «أوبك» ربما ترفع تخفيضات الإنتاج في اجتماعها هذا الأسبوع مما يشير إلى أن المعروض ربما يشهد شحاً في العام المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 66 سنتاً أو 1.1% إلى 61.15 دولاراً للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75 سنتاً أو 1.4% إلى 55.92 دولاراً للبرميل بعد أن صعدت ما يزيد على دولار في وقت سابق.

وكانت العقود الآجلة لخام غرب تكساس قد انخفضت عند التسوية يوم الجمعة الماضي 5.1%، بينما هوى برنت 4.4% بفعل مخاوف من أن المحادثات الهادفة لإنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم، ستتعطل بفعل دعم أمريكي للمحتجين في هونج كونج.

لكن النفط صعد أمس بعد أن زادت أنشطة المصانع خلال نوفمبر في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، للمرة الأولى في سبعة أشهر بسبب ارتفاع الطلب المحلي في ظل إجراءات تحفيز من جانب الحكومة.

وتلقت الأسعار الدعم أيضاً بعد أن قال وزير النفط العراقي إن أوبك وحلفاءها من المنتجين سيبحثون رفع تخفيضاتهم الحالية للإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً إلى 1.6 مليون برميل يومياً. ومن المتوقع أن تمدد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، على الأقل التخفيضات القائمة لإنتاج النفط حتى يونيو 2020 حين يجتمعون هذا الأسبوع.