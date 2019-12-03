«قانون هونج كونج» يعرقل المفاوضات التجارية

المصدر: واشنطن-وكالات

قال موقع اكسيوس الإخباري الإلكتروني إن اتفاقاً تجارياً بين الولايات المتحدة والصين «توقف (الآن) بسبب قانون هونج كونج». وأضاف التقرير نقلاً عن مصدر قريب من الفريق المفاوض للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يكشف النقاب عنه أن الاتفاق تعثر أيضاً بسبب الحاجة لوقت للسماح للسياسات الداخلية للرئيس الصيني شي جين بينغ بالاستقرار.

وصرح وزير التجارة الأمريكي «ويلبر روس» بأن إدارة الرئيس «دونالد ترامب» سوف تزيد الرسوم الجمركية على واردات واشنطن من الصين حال عدم التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري النهائي.

وقال ترامب معقباً على احتمالات اتفاق للتجارة مع الصين: «بكين تريد إبرام اتفاق لكننا سنرى ما يحدث».

وفي ساق متصل، قال الرئيس الأمريكي إنه سيُعيد على الفور فرض رسوم على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم القادمة من البرازيل والأرجنتين. وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: «تُجري البرازيل والأرجنتين خفضاً ضخماً في قيمة عملتيهما، وهذا ليس بالأمر الجيد لمزارعينا. ولذا، وبشكل فعال فوري، سأُعيد الرسوم على جميع الصلب والألومنيوم القادم إلى الولايات المتحدة من هاتين الدولتين».

وقال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، إنه سيتحدث مباشرة مع الرئيس الأمريكي، وسيناقش معه أيضاً تعليقاته مع وزير الاقتصاد البرازيلي.