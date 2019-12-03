التوتر الأمريكي الصيني يهبط بـ «وول ستريت»

المصدر: نيويورك - رويترز

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، وزادت خسائرها عقب صدور بيانات ضعيفة بالإضافة إلى أنباء سلبية محيطة بالمفاوضات التجارية. وانخفض "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.7% أو 207 نقاط إلى 27844 نقطة، كما تراجع "ناسداك" (- 116 نقطة) إلى 8549 نقطة، في حين تراجع "S&P 500" الأوسع نطاقاً (- 21 نقطة) إلى 3119 نقطة.

وتراجعت أسعار الذهب مع تحول المستثمرين للأصول مرتفعة المخاطر وسط مؤشرات على نمو اقتصادي عقب تقارير تفيد بتوسع القطاع الصناعي في الصين وفي الوقت الذي يتسبب فيه ارتفاع الدولار في ضعف الطلب على المعدن الأصفر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1459.94 دولاراً للأوقية (الأونصة) وفي وقت سابق، لامست الأسعار أعلى مستوى منذ 22 نوفمبر. وفقد الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.5% إلى 1466 دولاراً.وارتفعت الأسهم اليابانية بأعلى وتيرة في شهر بعد أن أظهرت بيانات صينية تحسن أنشطة المصانع والطلب المحلي لتهدأ المخاوف بشأن سلامة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأغلق مؤشر نيكي مرتفعاً 1.01% عند 23529.50 نقطة. ومنذ بداية العام ارتفع المؤشر القياسي 16.38%.