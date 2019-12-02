«إعمار مصر» تتعاقد مع «أرابتك» لإنشاء قرية بالساحل الشمالي

المصدر: دبي - سيد صالح

أعلنت «إعمار مصر للتنمية» تعاقدها مع «أرابتك» لإنشاء مجتمع عمراني جديد يحمل اسم «القرية اليونانية» بمشروع «مراسي» بالساحل الشمالي، بكلفة إجمالية قدرها 1.6 مليار جنيه.

ووفقاً لما ذكرته «إعمار مصر للتنمية» في إفصاح أرسلته أمس إلى البورصة المصرية، فإن المجتمع الجديد يتكون من 42 منزلاً في صفوف متجاورة «تاون هاوس»، 18 مبنى سكنياً، و7 منازل من طابق واحد.

وأضافت الشركة أن الأعمال الإنشائية في المشروع الجديد ستبدأ على الفور، ومن المقرر لها أن تستمر 36 شهراً.

ويدعي بعض الأشخاص ملكيتهم لأرض مشروع «مراسي» قبل امتلاك «إعمار مصر للتنمية»، إلا أن الشركة أكدت في إفصاح سابق أرسلته للبورصة المصرية بتاريخ 20 أغسطس الماضي، أنها حصلت على أرض المشروع في مزاد علني للحكومة المصرية، وأضافت أنها سددت قيمة الأرض بالكامل، وأي ادعاءات أخرى بخلاف ذلك هي محض ادعاءات كيدية لا أساس لها من الصحة.

وفي سياق متصل، أفادت «إعمار مصر للتنمية» بأنها وصلت إلى مرحلة متقدمة في المفاوضات مع الجهات الحكومية المختصة في مصر بشأن تقنين أوضاع قطعة الأرض المملوكة لها في مدينة «الشيخ زايد»، والتي تبلغ مساحتها حوالي 138 فداناً.