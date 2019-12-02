«أوبك+» تدرس زيادة التخفيضات إلى 1.6 مليون برميل

المصدر: بغداد - رويترز

قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان إن منظمة أوبك وحلفاءها (ما يعرف بأوبك+) سيدرسون زيادة تخفيضات الإنتاج الحالية بنحو 400 ألف برميل يومياً لتصل إلى 1.6 مليون برميل يومياً.

وقالت رويترز إن السعوديين يضغطون من أجل تخفيضات لأوبك تستمر فترة أطول مع اقتراب الطرح العام الأولي لشركة أرامكو.

وصرح الغضبان للصحفيين في بغداد بأن المنظمة وحلفاءها سيدرسون زيادة التخفيضات في اجتماعات من المقرر أن تعقد في فيينا الأسبوع الجاري. وذكرت وزارة النفط العراقية أن إجمالي صادرات النفط بلغ 3.5 ملايين برميل يومياً في المتوسط في نوفمبر. وتابعت أن صادرات النفط من موانئ الجنوب بلغت 3.4 ملايين برميل يومياً في المتوسط في نوفمبر، في حين بلغ إجمالي صادرات الخام من كركوك عبر مرفأ جيهان التركي 79 ألف برميل يومياً.