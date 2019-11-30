أرامكو تتلقى طلبات على أسهمها بقيمة 44.3 مليار دولار

المصدر: الرياض - رويترز

ذكرت «سامبا كابيتال»، مدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية، أن الشركة تلقت حتى الآن طلبات على أسهمها بقيمة 44.3 مليار دولار، وهو ما يضع الاكتتاب في الطريق إلى تجاوز المعروض.

وأضافت «سامبا» في أول تحديث بشأن اهتمام المستثمرين من المؤسسات بالإدراج، أنها تلقت طلبات منهم بقيمة 118.86 مليار ريال (31.70 مليار دولار). وبلغت الطلبات على شريحة الأفراد، التي أغلق باب الاكتتاب فيها أمس الأول، ما إجماليه 47.4 مليار ريال (12.64 مليار دولار)، وهو يزيد 1.5% عن عدد الأسهم المطروحة للمستثمرين الأفراد.