«مبادلة» ضمن مشترين محتملين لمصافي «بتروبراس»

المصدر: ساو باولو - رويترز

كشفت أربعة مصادر أن شركة النفط الوطنية البرازيلية «بتروبراس» اختارت 4 مجموعات للجولة الثانية من عملية تقديم عروض شراء 4 مصافي تكرير مطروحة للبيع، بما في ذلك «سينوبك» الصينية وشركة «مبادلة»، بالإضافة إلى شركتين برازيليتين.

وذكرت المصادر أنه جرى اختيار هذه الشركات الأربع للانتقال إلى المرحلة التالية من عملية البيع. وكانت «بتروبراس» قد تلقت عروضاً غير ملزمة في أوائل نوفمبر للشريحة الأولى من المصافي التي تعتزم بيعها.

واختارت الشركة المجموعات للانتقال إلى المرحلة الثانية الأسبوع الماضي، حسبما أضافته المصادر التي طلبت عدم نشر أسمائها. وقال اثنان من المصادر إن من المتوقع تسليم العروض الملزمة بحلول منتصف يناير المقبل. وشريحة المصافي الأولى هي الأضخم إذ تبلغ طاقتها الإجمالية 961 ألف برميل يومياً، بما يعادل 40% من إجمالي الطاقة التكريرية للبرازيل.

وذكرت المصادر أن سينوبك ومبادلة تخططان لتقديم عرض لشراء رلام، أقدم مصافي البرازيل، والواقعة في ولاية باهيا بالجنوب الغربي. وستحتاج رلام لتجديدات كبيرة، وتبدي سينوبك اهتماما بتشكيل كونسورتيوم مع شركة إنشاءات صينية. ومن المتوقع أن تصوغ مبادلة صفقة تشمل ثيبسا الإسبانية، التي تعد مبادلة من مستثمريها مع مجموعة كارلايل.