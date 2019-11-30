«إيرباص» تنتج أول طائرة منخفضة الانبعاثات 2035

المصدر: هامبورغ - د ب أ

قال، جيوم فوري، الرئيس التنفيذي لشركة «إيرباص» الأوروبية لصناعة الطائرات، إن الشركة تعتزم تصنيع أول طائرة ركاب منخفضة الانبعاثات، وقد تبدأ التحليق في الأجواء بحلول عام 2035. وأضاف أن عملية استخدام التكنولوجيا الضرورية لتحقيق هذا الهدف لا تزال في مراحلها الأولية.

وأوضح أنه من الممكن أن تعمل هذه الطائرة باستخدام محركات كهربائية هجين أو باستخدام الهيدروجين أو الوقود المحايد للمناخ. وقال: «الطريق معقدة للغاية».

وأوضح أن «إيرباص» تدرك مسؤوليتها وأنها تمكنت من خفض استهلاك الوقود لكل مسافر بشكل كبير عن السابق باستخدام طائرة أخف وزناً ومحركات أكثر قوة، حيث إن الطيران صديق البيئة هو أهم أولوياتنا.