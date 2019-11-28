الأسهم الأوروبية والأمريكية عند مستويات قياسية

المصدر: عواصم ـ وكالات

سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية، في بداية تعاملات أمس، مستويات قياسية مع إعلان بيانات اقتصادية قوية، وبعد أن أثارت تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآمال في التوصل إلى حل وشيك لحرب تجارية طال أمدها مع الصين.

وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي في الولايات المتحدة أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نما بوتيرة سنوية 2.1% في الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، ما يمثل زيادة عن مستويات القراءة الأولية عند 1.9%.

كما أن إنفاق المستهلكين والذي يُعد بمثابة المحرك الرئيسي للنمو، شهد مراجعة تصاعدية إلى 2.9%، وارتفعت طلبيات السلع المعمرة الأمريكية في أكتوبر الماضي بنسبة 0.6%، مقابل توقعات تراجعها بـ 0.5%، بدعم من ارتفاع الطلبيات التي تستثني أدوات الدفاع والطائرات الحربية بأكبر وتيرة منذ يناير 2019.

وفي بداية الجلسة، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2% تعادل 53 نقطة إلى 28119 نقطة، بينما صعد «ناسداك» بنسبة 0.45% إلى 8686 نقطة، كما ارتفع «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقاً بنحو 0.2% إلى 3146 نقطة.

وعلى صعيد الأسهم الأوروبية، أغلقت أمس عند أعلى مستوى في أربع سنوات بعد أن أثارت تصريحات للرئيس الأمريكي الآمال في التوصل إلى حل وشيك للحرب التجارية مع الصين.