«إعمار» تعلن تسوية تستثمر بموجبها 11.2 مليار درهم في مصر

المصدر: دبي - سيد صالح

أعلنت شركة إعمار العقارية أنها ستبرم تسوية مع الحكومة المصرية بشأن مشروع «بوابة القاهرة» في مدينة «الشيخ زايد» بمصر، وفقاً لما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، نقلاً عن بيان أرسلته الشركة عبر البريد الإلكتروني.

وأفادت الشركة في بيانها بأنها تنوي بعد التسوية استثمار مبلغ 11.5 مليار جنيه مصري «حوالي 2.6 مليار درهم» في مشروع «بوابة القاهرة»، والذي تبلغ المساحة الإجمالية المخصصة فيه 120.9 فداناً.

وأضافت الشركة أنها ستستثمر أيضاً مبلغ 37.8 مليار جنيه مصري «حوالي 8.6 مليارات درهم» في مشروع «مدينة الفضاء المصرية»، الواقعة على الطرف الغربي للقاهرة.

وبذلك تصبح القيمة الإجمالية لاستثمارات «إعمار العقارية» في المشروعين بمصر 49.3 مليار جنيه مصري «حوالي 11.2 مليار درهم».