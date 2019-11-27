الأسهم العالمية تترقب مفاوضات التجارة

المصدر: نيويورك - رويترز

تترقب الأسهم العالمية مسار المفاوضات التجارية بين أمريكا والصين، وقالت وزارة التجارة الصينية إن كبار مفاوضي التجارة من كلا البلدين توصلوا إلى توافق بشأن «حل المشكلات ذات الصلة» خلال مكالمة هاتفية، لكنها لم تعط أي مؤشر بشأن توقيت الاتفاق.

واستقرت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت، بعدما أغلقت على مستويات قياسية مرتفعة في الجلسة السابقة بعد تقرير عن أن الجانبين الأمريكي والصيني قريبان من اتفاق تجارة. وزاد مؤشر داو جونز الصناعي 14.28 نقطة فقط، أو 0.05%، إلى 28080.75 نقطة عند الفتح، بينما ارتفع ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 1.21 نقطة، أو 0.04%، إلى 3134.85 نقطة، وصعد ناسداك 2.91 نقطة، أو 0.03%، إلى 8635.40 نقطة.

وأوروبياً، لم يطرأ تغير يذكر على الأسواق بعد بداية قوية للأسبوع، إذ يسعى المستثمرون لاستقاء مؤشرات ملموسة على أي تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

واستقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي، وذلك بعد أن ربح أكثر من 1% في الجلسة السابقة، ونزلت أسهم كومباس جروب 6% بعد أن قالت إن تدهور ثقة الشركات والمستهلكين في أوروبا أضر بالأحجام وهوامش الربح بوحدتها التي تزود الشركات بخدمات المطاعم.

وقفز سهم فاورسيا الفرنسية لمكونات السيارات أربعة بالمئة. وقالت الشركة إنها تستهدف تحقيق أرقام قياسية في المبيعات والأرباح والتدفقات النقدية في 2022، وهو ما يعود إلى أسباب منها الدعم من استحواذها على شركة كلاريون اليابانية. وبلغ مؤشر نيكي الياباني أعلى مستوياته في أكثر من عام، بقيادة أسهم شركات المكونات الإلكترونية وتلك المرتبطة بأشباه الموصلات، وفي الوقت الذي تعزز فيه إقبال المستثمرين على الشركات المعتمدة على التصدير بفضل تراجع الين وإحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وصعد المؤشر نيكاي 1.4 بالمئة إلى 23608.06 نقاط، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من أكتوبر 2018، لكنه بعد ذلك تضرر جراء بعض عمليات البيع لجني الأرباح ليغلق عند 23373.32 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.4 بالمئة خلال الجلسة.