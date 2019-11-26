«بتكوين» تفقد 3.000 دولار في شهر

المصدر: دبي- سيد صالح

عانت عملة «بتكوين» الرقمية تراجعاً حاداً في تداولات الأمس، حيث تراجعت قيمتها إلى 6.558.14 دولار، مسجلة بذلك أدنى مستوياتها منذ شهر مايو الماضي.

وبحسب ما نشرته أمس شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية، فقدت «بتكوين»، أشهر عملة رقمية في العالم وأكثرها انتشاراً، 3.000 دولار من قيمتها في غضون الشهر الأخير، وذلك على خلفية تشديد الصين لحملة ملاحقاتها الأمنية ضد رجال الأعمال المتورطين في عمليات تجارية باستخدام «بتكوين»، فيما يعد انتكاسة، بعد أن كان الرئيس الصيني شي جين بينغ، قد أشار في وقتٍ سابق إلى اعتزام الصين تَبَنٍي نهج أكثر انفتاحاً حيال تقنيات التعاملات الرقمية.

وكانت قيمة «بتكوين» قد قفزت الشهر الماضي إلى 10.000 دولار، في أعقاب كلمة ألقاها بينغ وأشاد فيها بتقنيات المعاملات الرقمية، كما دعا بلده إلى تحقيق التقدم في هذه التقنيات، إلا أن البنك المركزي الصيني تعهد الجمعة الماضي باستهداف البورصات التي تتداول العملات الرقمية، كما طالب المستثمرين بتوخي الحذر من هذه العملات.

وتتخذ بكين موقفاً صارماً حيال العملات المشفرة، وتحظر الطرح الأولي لها، كما تجبر منصات تداولها المحلية على الإغلاق منذ عام 2017.

وقال جيف دورمان، رئيس قسم الاستثمارات لدى شركة «أركا» لحلول المدفوعات: «إنه واحد من أسوأ الأسابيع في تاريخ الأصول المشفرة. تشهد السوق انكماشاً حقيقياً، في ظل عدم وجود نقود جديدة تأتي لاستيعاب المعروض».