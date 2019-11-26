الصين: قريبون من اتفاق مع أمريكا

المصدر: بكين ـ رويترز

قالت صحيفة «جلوبال تايمز»، التي تديرها صحيفة الشعب اليومية الرسمية التابعة للحزب الشيوعي الصيني الحاكم، أمس، إن الصين والولايات المتحدة «قريبتان جداً» من إبرام اتفاق المرحلة واحد التجاري، لتفند بذلك تقارير «سلبية» لوسائل إعلام.

وقالت «جلوبال تايمز»، التي تدعمها الدولة عبر حسابها على «تويتر» نقلاً عن خبراء مقربين من الحكومة الصينية: إن بكين ما زالت أيضاً ملتزمة بمواصلة المحادثات بشأن المرحلة اثنين أو حتى المرحلة ثلاثة من اتفاق مع الولايات المتحدة.

وفي الأسبوع الماضي، قال خبراء في التجارة وأشخاص مقربون من البيت الأبيض: إن إتمام اتفاق «المرحلة واحد»، الذي كان متوقعاً في نوفمبر، قد يتأخر إلى العام الجديد.