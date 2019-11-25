الخليفي: طرح أرامكو لا يسبب مشكلة سيولة للبنوك

المصدر: الرياض - رويترز

قال أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إن البنك يراقب المؤشرات المصرفية بشكل يومي ولم يلحظ أي تأثير للطرح العام الأولي لشركة أرامكو النفطية العملاقة على السيولة. وصرح المحافظ لرويترز، على هامش المؤتمر السعودي السنوي للبنوك السعودية والإماراتية لتحديد التحديات والفرص في القطاع المصرفي، بأنه غير قلق بشأن السيولة المصرفية بسبب حجم الطرح.

وأضاف: «نراقب جميع المؤشرات بشكل يومي وفي حالة أي شح، سنضخ السيولة بالطبع لكن حتى الآن... كل شيء مطمئن». وتعتزم أرامكو بيع 1.5%من الشركة، بما قد يقدر قيمتها السوقية بما يصل إلى 1.7 تريليون دولار في صفقة هي حجر الزاوية لخطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع موارد اقتصاد المملكة.