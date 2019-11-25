مصر.. 14 كشفاً بترولياً جديداً خلال 3 شهور

المصدر: البيان الإلكتروني

حققت وزارة البترول المصرية 14 اكتشافا بتروليا وغازيا جديدا منها 4 اكتشافات غاز و10 زيت بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية وخليج السويس ودلتا النيل والبحر المتوسط، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وفق بيان للوزارة أمس الأحد.

وبحسب تقرير حول أهم نتائج الأعمال فى أنشطة تنمية وإنتاج الثروات البترولية والغازية خلال هذه الفترة تلقاه وزير البترول طارق الملا، بلغ إنتاج الغاز الطبيعى المبيع حوالى 13 مليون طن بزيادة نسبتها 6% عن الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك لدخول عدد من مشروعات تنمية حقول الغاز على الإنتاج التى أثرت إيجابيا على زيادة معدلات الإنتاج، وهى مشروعات تنمية حقل ظهر بالبحر المتوسط ومنطقة جنوب غرب بلطيم وحقول شمال الإسكندرية وحقول منطقة دسوق المرحلة (ب).

وكشف التقرير عن دخول 4 آبار غاز جديدة مرحلة الإنتاج، حيث بلغ إجمالى معدلات إنتاج الغاز الأولية المضافة من المشروعات والآبار التنموية الجديدة وآبار الغاز التى تم إصلاحها ووضعها على الإنتاج خلال الفترة من يوليه إلى سبتمبر 2019 حوالى 489 مليون قدم مكعب غاز يوميا، كما تم وضع 54 بئر زيت جديدة على الإنتاج خلال الفترة بمعدل إنتاج أولى حوالى 43.9 ألف برميل يوميا، بلغ إجمالى إنتاج الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز حوالى 8 ملايين طن.

وكشفت الوزارة عن توقيع 3 اتفاقيات بترولية جديدة، تشمل اتفاقيتين لهيئة البترول فى مناطق (جنوب شرق أبو سنان – جنوب شرق رأس قطارة) بالصحراء الغربية، باستثمارات حدها الأدنى 4 ملايين دولار وحفر 4 آبار واتفاقية للشركة العامة للبترول فى منطقة (خير) بالصحراء الشرقية، كما تم توقيع 6 عقود تنمية بمناطق جنوب دسوق، شرق البحرية، خالدة، غرب كنايس وشمال الصالحية، بمنح توقيع 2 مليون دولار.

وأوضحت أنه يجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 25 اتفاقية التزام بترولية بإجمالى منح توقيع غير مستردة أكثر من 281 مليون دولار، وبحد أدنى للاستثمارات حوالى 2.43 مليار دولار وحفر 150 بئرا.