«باسف» الألمانية تبني مصنعاً في الصين بـ 10 مليارات دولار

المصدر: تشانجيانج ـ د ب أ

أعطت شركة باسف الألمانية للكيماويات، أمس، إشارة البدء لبناء مجمع إنتاج جديد في جنوب الصين، باستثمارات عشرة مليارات دولار. ومن المنتظر أن تنتج باسف في المجمع، بمدينة تشانجيانج، عاصمة إقليم قوانجدونج، لدائن صناعية وبولي يوريثين للعزل الحراري، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للصناعات في سوق جنوب الصين وآسيا.

تجدر الإشارة إلى أن فكرة المجمع الإنتاجي، الذي يحمل اسم «فيربوند»، تجمع من خلالها باسف بين مرافق الإنتاج ومصدر للطاقة والخدمات اللوجستية وخدمات للبنية التحتية، عبر الشبكة الإلكترونية.

ويكفل هذا النظام للشركة تشغيل العمليات الكيماوية باستخدام مرشد للطاقة مع توفير عائدات مرتفعة. وتدير باسف ستة مجمعات إنتاجية من هذا النوع على مستوى العالم، بينها مشروع في مقرها بألمانيا، في لودفيجسهافن.