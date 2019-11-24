2390 شركة تتنافس في «الخمسة الكبار» غداً

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

تنطلق فعاليات معرض الخمسة الكبار غداً الاثنين في دبي، وسيستمر المعرض، الذي يعد أكبر معرض متخصص في قطاع البناء في الشرق الأوسط، حتى 28 نوفمبر الحالي، وسط توقعات باستقبال 68.753 مشاركاً وزائراً.

وكشفت جوسين هيجمانس مديرة محفظة المعارض في شركة «دي إم جي للفعاليات»، المنظمة للمعرض، لـ ( البيان الاقتصادي) أن المعرض سيشهد إقامة 6 معارض متخصصة، تحت مظلة معرض الخمسة الكبار، بمشاركة 2390 شركة عارضة من 59 دولة، بالإضافة إلى 29 جناحاً وطنياً من مختلف دول العالم، بما فيها الصين، إيطاليا، ألمانيا، اليومان، إسبانيا، الهند، كوريا الجنوبية، تركيا، المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول. وتتصدر كل من الصين وإيطاليا وألمانيا، الدول المشاركة في معرض هذا العام.

وقالت هيجمانس، إن معرض الخمسة الكبار لهذا العام، سيوقد شمعته الـ 40 على مساحة 110.000 متر مربع من مساحات مركز دبي التجاري العالمي، وستشهد أيام المعرض إقامة 100 ورشة عمل تدريبية في قطاعات البناء، فضلاً عن إصدار أول تقرير شامل عن صناعة البناء والتشييد في يوم الافتتاح، يحمل عنوان «واقع وأصداء قطاع البناء».

وأوضحت أن الهدف الأساس هو دعم شركات المقاولات، من خلال تسليط الضوء على المشهد الاقتصادي المتغير، وتعزيز الأعمال التجارية، وإطلاق أحدث حلول البناء، وتثقيف المتخصصين في هذا القطاع، وتعزيز أفضل الممارسات التي تتماشى مع الابتكار التكنولوجي. وتهدف هذه المعارض الستة، وهي معرض الخمسة الكبار للمعدات الثقيلة، معرض الشرق الأوسط للخرسانة، معرض التدفئة والتهوية والتكييف، معرض الخمسة الكبار للأحجار والرخام، معرض الخمسة الكبار للطاقة الشمسية، معرض التصميم الحضري والمناظر الطبيعية، إلى تمكين المتخصصين في هذا القطاع، من الحصول على منتجات من جميع أنحاء العالم، لكل مرحلة من مراحل مشاريع البناء.

يعد معرض الخمسة الكبار، أكبر المعارض في قطاع البناء والتشييد في منطقة الشرق الأوسط، حيث ساهم هذا الحدث منذ انطلاقته الأولى عام 1979، في إطلاق مئات الآلاف من المنتجات، وساهم في الترويج لها في مختلف أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، كما سهّل من إجراء الشراكات بين الشركات وزيادة المعرفة، والحصول على أفضل الممارسات في هذه الصناعة، وكان بمثابة بوابة العبور للشركات العالمية نحو أسواق الشرق الأوسط.