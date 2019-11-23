زيادة إنتاج الصين المحلي بنسبة 2.1%

المصدر: بكين - رويترز

عدّلت الصين ناتجها المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2018 بالزيادة 2.1% إلى 91.93 تريليون يوان (13.08 تريليون دولار)، مما يبقيها على مسار تحقيق هدفها أن تضاعف اقتصادها في 2020.

لكن في ظل نمو الاقتصاد بأبطأ وتيرة له في 30 عاماً تقريباً، قد تغذي التعديلات الشكوك حيال مصداقية البيانات الصينية، إذ يظن بعض المحللين أن السلطات ربما تكون تغيّر في الأرقام لتحقيق أهداف بكين الطموحة.

وذكر المكتب الوطني للإحصاءات أن التغير في حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 لن يؤثر بشكل كبير في حساب معدل النمو في 2019.

ويُعتبر نمو عند نحو 6.2% ضرورياً للعام الحالي بكامله والمقبل، لتحقيق هدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي والدخل في السنوات العشر المنتهية في 2020.