القاهرة تنفي تأجيل استئناف رحلات الطيران من روسيا إلى مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

نفت وزارة الطيران المدني المصرية اليوم الخميس ما تم تداوله عن تأجيل قرار استئناف رحلات الطيران المباشرة من روسيا إلى مصر.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني المصري ، في بيان إعلامي صادر عن الوزارة اليوم :"بالإشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا في بعض المواقع الإخبارية الروسية بعنوان ، تأجيل قرار استئناف رحلات الطيران المباشرة من روسيا إلى مصر ، فإن هذه التصريحات ليس لها أساس من الصحة حيث تناولت هذه الوكالات تصريحات ومعلومات لمصدر غير رسمي بالسفارة الروسية".

وأضاف المصدر أن وزارة الطيران المدني قد تواصلت مع السفارة الروسية بجمهورية مصر العربية والتي نفت من خلال بيان لها ما تم نشره وأكدت أن هناك تعاونا وثيقا بين القيادة المصرية والروسية لسرعة استئناف رحلات الطيران بين روسيا والمطارات السياحية المصرية.