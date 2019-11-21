«مايكروسوفت» تستعيد الخدمة بعد انقطاعها لساعات

المصدر: دبي - سيد صالح

أعلنت شركة «مايكروسوفت» أنها استعادت الخدمة الخاصة ببرامجها بعد انقطاع تشغيلها عبر عدة منصات في كافة أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية وأجزاء من منطقة آسيا والمحيط الهادي لمدة بلغت حوالي 5 ساعات بدءاً من مساء الثلاثاء والساعات المبكرة من صباح أمس.

ووفقاً لما أعلنته الشركة عبر موقعها رصدت مشاكل في الدخول إلى بعض منصاتها مثل «مايكروسوفت 365 أدمين سنتر»؛ «إكستشينغ أونلاين»؛ «مايكروسوفت تيمز»؛ إلى جانب تطبيق «سكايب فور بيزنس» للمحادثات المرئية الفورية بين الشركات، وغيرها من التطبيقات التابعة للشركة، وذلك بدءاً من الساعة 8:15 من مساء الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة «5:15 من صباح الأربعاء بتوقيت الإمارات».

وأضافت الشركة أن هذه المشاكل غطت مساحات كبيرة من الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب الساحل الشرقي من أستراليا ونيوزيلندا وأجزاء من اليابان. ولم توضح الشركة سبب الخلل الذي أدى إلى هذه المشاكل.