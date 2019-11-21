اكتتاب علي بابا يجمع 12.9 مليار دولار

المصدر: هونج كونج - رويترز

جمع عملاق التجارة الإلكترونية الصيني علي بابا نحو 12.9 مليار دولار في إدراج مهم في هونج كونج، وهو أكبر بيع أسهم بالمدينة في 9 سنوات، ويمثل مستوى قياسياً عالمياً للبيع الثانوي العابر للحدود للأسهم.ويُنظر للصفقة على أنها دفعة لهونج كونج بعد احتجاجات مناهضة للحكومة مستمرة منذ خمسة أشهر وانزلاق المدينة في الآونة الأخيرة إلى أول ركود لها في 10 سنوات.

وقالت علي بابا في بيان إنها قامت بتسعير الأسهم عند 176 دولار هونج كونج (22.49 دولاراً) لكل سهم، بخصم 2.9% مقارنة مع سعر إغلاق السهم في نيويورك، ما يؤكد معلومات ذكرتها رويترز في وقت سابق. ويعني السعر أن علي بابا ستجمع ما لا يقل عن 88 مليار دولار هونج كونج (11.3 مليار دولار)، وهو رقم إجمالي ذو رمزية، لأن الرقم ثمانية مرتبط بالازدهار والحظ الطيب في الثقافة الصينية.

ويبلغ إجمالي المبلغ الذي سيتم جمعه من الصفقة في نهاية المطاف 12.9 مليار دولار إذا تمت ممارسة خيار التخصيص الزائد للأسهم. وأغلقت أسهم علي بابا في نيويورك الثلاثاء عند 185.25 دولاراً. ويساوي سهم الإيداع الأمريكي لعلي بابا المدرج في نيويورك ثمانية من الأسهم في هونج كونج.

ومن شأن إتمام صفقة أرامكو عند النطاق السعري الأعلى جمع 25.6 مليار دولار وتقييم الشركة عند 1.7 تريليون دولار، بما يقل عن تقييم عند تريليوني دولار كانت الشركة تسعى في الأصل للوصول إليه.