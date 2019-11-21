النفط يرتفع 2%

المصدر: نيويورك - رويترز

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2% أمس بعد تقرير أفضل من المتوقع لمخزونات الخام الأمريكية، وقول روسيا إنها ستواصل تعاونها مع أوبك للإبقاء على سوق النفط العالمية متوازنة.

وبحلول الساعة 1611 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 1.42 دولار بما يعادل 2.3% إلى 62.33 دولاراً للبرميل، في حين زادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.41 دولار أو 2.6% مسجلة 56.62 دولاراً للبرميل.

ونمت مخزونات النفط الخام الأمريكية 1.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، حسبما قالت إدارة معلومات الطاقة، بينما توقّع المحللون زيادتها 1.5 مليون برميل، وقال معهد البترول الأمريكي في ساعة متأخرة أول من أمس الثلاثاء إن الزيادة بلغت 6 ملايين برميل.

وقالت إدارة المعلومات إن استهلاك المصافي من الخام زاد 519 ألف برميل، وإن الخام المخزون بنقطة تسليم غرب تكساس الوسيط في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجع 2.3 مليون برميل.