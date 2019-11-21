ترامب يهدد الصين بزيادة التعريفات.. والدولار يقفز

المصدر: دبي - سيد صالح

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض تعريفات جمركية حمائية على الصين تتجاوز في قيمتها التعريفات التي فرضها سابقاً، ما لم تبرم الأخيرة اتفاقاً تجارياً مع بلده. ووفقاً لما نشرته «سي إن بي سي» الأمريكية، فإن هذه التهديدات جاءت خلال اجتماع عقده ترامب، الثلاثاء، بالبيت الأبيض مع أعضاء حكومته.

وارتفع الدولار وتراجعت العملات المنكشفة على التجارة بعد تهديدات ترامب وإدانة الصين لإجراء من جانب مجلس الشيوخ الأمريكي يدعم المحتجين المطالبين بالديمقراطية في هونج كونج.ونزل اليوان الصيني إلى مستوى منخفض جديد في أسبوعين بعد تهديدات ترامب.

وبعد أربعة أيام من الانخفاض، صعد الدولار 0.1 بالمئة أمام اليورو وسلة عملات. ونشر بنك «جولدمان ساكس» تقريراً مفاده أن صناديق التحوط العالمية رفعت قيمة استثماراتها في أسهم الشركات المُعَرّضة للتأثيرات السلبية للحرب التجارية بين أمريكا والصين خلال الربع الثالث، على أمل أن يبرم البلدان اتفاقاً تجارياً فيما بينهما.

ورصد التقرير بيانات 833 صندوقاً للتحوط، فيما يتعلق باستثماراتها في شراء الأسهم خلال الربع الثالث، فتبين أن الأسهم المتأثرة بالحرب التجارية استأثرت بنسبة 2,7% من الاستثمارات في بداية الفصل، ثم ارتفعت إلى 3,4% في نهايته. والأسهم الأكثر انكشافاً على الصين هي أسهم التقنية الكبرى، وهي «أمازون»، و«مايكروسوفت»، و«فيسبوك»، و«ألفابت» من أمريكا و«علي بابا» الصينية.