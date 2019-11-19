بكين متشائمة حيال الاتفاق التجاري مع واشنطن وتجهز بديلاً للدولار

المصدر: دبي- سيد صالح

يميل المزاج العام لدى الإدارة الصينية إلى التشاؤم حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية ينهي، أو على أدنى تقدير، يخفف من حدة الحرب التجارية المندلعة بين البلدين منذ مارس 2018.

ونشرت شبكة مجلة «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية، أمس، نقلاً عن مصادر بالحكومة الصينية أن بكين تشعر بالقلق بسبب تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مطلع الشهر الجاري، واستبعد فيها أن تتراجع واشنطن عن التعريفات الجمركية الحمائية التي تفرضها على وارداتها من الصين منذ اندلاع الحرب التجارية بين الجانبين.

وأكدت المصادر أن بكين تتابع بحذر الوضع السياسي الراهن في واشنطن، مع بدء مجلس النواب بالكونغرس في إجراءات عزل ترامب، وأن مسؤوليها يتساءلون عن مدى منطقية انتظار أشياء إيجابية، بينما من غير المعلوم أصلاً موقف ترامب في غضون الأشهر القليلة الماضية.

وفي سياق متصل، نقلت الشبكة عن محللين اقتصاديين أن بكين تعمل في صمت حالياً على تنويع احتياطياتها النقدية، وتكوين ما أسموه بــ «احتياطيات ظل» لخفض مستوى اعتمادها على الدولار الأمريكي، وذلك في ضوء تزايد احتمالات الانفصال المالي بين الاقتصادين الأمريكي والصيني، أكبر اقتصادين في العالم، من جراء الحرب التجارية بينهما.

ووفقاً لتقرير صادر أخيراً عن مجموعة «إين إن زد» المصرفية، فإنه على الرغم من كون الصين ما زالت تخصص حصة كبيرة من احتياطيات عملاتها الأجنبية للدولار الأمريكي، إلا أن ثمة إشارات إلى تسارع قريب سيطرأ على إيقاع عملية التنويع في احتياطياتها من العملات الأخرى.

واستدل التقرير على ذلك بتراجع نسبة الدولار إلى احتياطيات العملات الأجنبية الأخرى لدى الصين في يونيو الماضي إلى 59% فقط.

إلى ذلك، التقى ترامب أمس في البيت الأبيض جيروم بأول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بحضور ستيفت منوشين، وزير المالية، لمناقشة عدد من القضايا الاقتصادية، ووصف ترامب اللقاء في تغريدة عبر «تويتر» بأنه كان «جيداً وودياً».