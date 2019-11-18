اكتتاب أرامكو نحو 25.6 مليار دولار متجاوزاً «علي بابا»

المصدر: الرياض ـ البيان، وكالات

حدّدت شركة أرامكو السعودية أمس قيمتها بما بين 1,6 و1,71 تريليون دولار، مع بدء اكتتاب أسهمها في السوق المحلية.

وأعلنت المجموعة النفطية العملاقة أنّها ستبيع 1,5% من أسهمها بناء على نطاق سعري للسهم الواحد بين 8 و8,5 دولارات، ما يعني أنّ قيمة الاكتتاب ستتراوح بين 24 مليار دولار و25,6 مليار دولار ما يرشحه لتجاوز اكتتاب العملاق الصيني «علي بابا».

وبدأت الأحد فترة الاكتتاب التي يتقدم فيها المشترون بعروض لشراء الأسهم، على أن تستمر حتى الرابع من ديسمبر للمكتتبين من فئة الشركات والمؤسسات، بينما تنتهي فترة اكتتاب الأفراد في 28 نوفمبر الحالي.

وستحدّد الشركة في الخامس من ديسمبر السعر النهائي للسهم الواحد، على أن يبدأ التداول الفعلي في السوق المالية المحلية بعد ذلك بأيام.

وقالت في بيان «تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 30 ريالاً سعودياً (ثمانية دولارات) و32 ريالاً سعودياً (8,5 دولارات) للسهم الواحد». وكانت أرامكو قالت في وقت سابق إنّ نسبة اكتتاب الأفراد يمكن أن تصل إلى 0,5% من النسبة الإجمالية للأسهم التي تنوي بيعها.

وقد يكون هذا أكبر اكتتاب عام في التاريخ إذا ما تخطت قيمته عتبة 25 مليار دولار التي حصّلتها مجموعة «علي بابا» للتجارة الإلكترونية سنة 2014.

وكان من المتوقع أن تبيع أرامكو 5% من أسهمها في السوق المالية المحلية وبورصة أجنبية لم تتحدّد، لكنّها أعلنت مؤخّراً أن خطط الطرح خارج السعودية مؤجّلة. ومددت البنوك المحلية ساعات العمل لتلبية الطلب الكبير خلال عملية البيع التي تستمر حتى 28 نوفمبر.

وسيحق للمستثمرين الأفراد السعوديين الحصول على سهم مجاني واحد عن كل عشرة أسهم يشترونها إذا احتفظوا بأسهمهم فترة 180 يوماً على الأقل. ومن المتوقع مشاركة ما يصل إلى خمسة ملايين شخص، بحسب وسائل إعلام محلية.