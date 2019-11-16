مبيعات صينية قياسية عبر بطاقات الائتمان في «يوم العُزاب»

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد البنك الصناعي والتجاري الصيني «آي سي بي سي» أن معاملاته باستخدام بطاقات الائتمان في «يوم العُزاب»، مناسبة التسوق السنوية الصينية الشهيرة والتي حل موعدها هذا العام الاثنين الماضي، سجلت رقماً قياسياً، وهو 27.2 مليار يوان (3.95 مليارات دولار).

ونقل تقرير لشبكة «سي إن بي سي». ووفقاً لتقديرات محللين اقتصاديين صينيين، فقد استأثرت معاملات البطاقات الائتمانية عموماً بنصب الأسد من معاملات البيع التي جرت في «يوم العُزاب» لهذا العام، إلا أن هذه التقديرات لم تفصح عن النسبة على وجه التحديد.

ويؤكد تقرير «سي إن بي سي» أن هذه الملاحظات تعكس تغيراً لافتاً في أنماط الاستهلاك السائدة لدى الصينيين الذين عرف عنهم تقليدياً ميلهم إلى سداد قيمة مشترياتهم بالأموال السائلة المتوافرة في أيديهم، بعكس الأمريكيين الذين يفضلون الشراء باستخدام بطاقات الإئتمان.

ويعزو التقرير هذا التحول اللافت في السلوكيات الشرائية لدى الصينيين، خاصة فئة الشباب، إلى عاملين، الأول والأبرز هو تزايد النزعة الاستهلاكية لدى الشباب الصيني الذي عرف في السابق أيضاً بميله الفطري إلى الادخار.

وذكر التقرير أن العامل الثاني هو انتشار التقنية المالية «فينتك» ومنتجاتها على نحو هائل في الصين خلال السنوات الأخيرة.