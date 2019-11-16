تراجع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بنسبة 0.8%

المصدر: واشنطن - رويترز

تراجع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بوتيرة أسرع مــن التوقعات في أكتوبر مع انخفاض إنتاج قطاعــات الصناعات التحويلية والتعدين والمرافق.

وقــال مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي» إن الإنتاج الصناعي هبط 0.8% الشهر الماضي بعــد انخفاض مُعدل بالزيادة نسبته 0.3% في سبتمبر، وهـــو أكبر تـراجع منــذ مايـو 2018.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع الإنتاج الصناعي 0.4% الشهر الماضي بعد انخفاض نسبته 0.4% في سبتمبر وفقاً للمُعلن في السابق. ونزل إنتاج قطاع الصناعات التحويلية 0.6% الشهر الماضي مدفوعاً بتراجع إنتاج المركبات 11.1%.

وقام المنتجون الأمريكيون بإنتاج سيارات وشاحنات في أكتوبر بمعدل سنوي قدره 9.14 ملايين وحدة، بانخفاض 2.5 مليون منذ ذروة جرى تسجيلها في الآونة الأخيرة في يوليو.