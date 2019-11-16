«ستاندرد آند بورز»: طرح «أرامكو» يقوّي الاقتصاد السعودي

المصدر: لندن - رويترز

قالت «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية، إن إدراج شركة «أرامكو» السعودية الوشيك في سوق الأسهم المحلية قد يساعد على تقوية صافي مركز أصول الحكومة، وإن حصيلة الطرح يمكن أن ترفع معدل النمو الاقتصادي للمملكة على المدى الطويل.

وتبدأ الشركة الأعلى ربحية في العالم بيع أسهم غداً من خلال طرح عام أولي قد تدور حصيلته بين 20 و40 مليار دولار. وذكرت «ستاندرد آند بورز» في مذكرة: «الجانب الأكبر من حصيلة الأموال سيؤول إلى الحكومة أو صندوق الاستثمارات العامة، مما قد يعزز صافي مركز الأصول المالية القوي بالفعل للبلد والبالغ 72.7% من الناتج المحلي الإجمالي.. وفي حالة استغلالها استغلالاً مثمراً، فإننا نعتقد بأن الأصول قد تساعد أيضاً في صيانة طاقة النمو على مدى أفق تصنيفنا الممتد لثلاث سنوات».