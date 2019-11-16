«كانتاس» تُنجِز ثاني أطول رحلة طيران مباشر في العالم

المصدر: سيدني - د ب أ

أكملت شركة النقل الجوي الأسترالية «كانتاس» بنجاح أمس ثاني أطول رحلة تجريبية بدون توقف بين لندن وسيدني، بعد أقل من شهر من القيام برحلة طويلة دون توقف بين نيويورك وسيدني.

وذكرت «كانتاس»، الشريك لـ«طيران الإمارات» عبر حسابها على «تويتر» أن الرحلة التجريبية من لندن إلى سيدني والتي تبلغ مسافتها 17 ألفاً و 750 كيلومتراً قد استغرقت 19 ساعة و19 دقيقة.

وأقلت الرحلة حوالي 52 شخصًا، من بينهم ستة من أفراد الطاقم، وغادرت رحلة «كانتاس كيو إف 7879» مطار هيثرو في لندن صباح الخميس وهبطت في مطار كينجزفورد سميث في سيدني ظهر الجمعة. وتعد هذه ثاني أطول رحلة بحثية تجريها «كانتاس» كجزء من دراسة علمية للحد من معاناة المسافرين وتحسين حالة أطقم الطائرات.

وكانت «كانتاس» قد أعادت تجهيز طائرة «بوينج 787-9 دريملاينر» لتناسب هذه الرحلة التجريبية من خلال زيادة حمولتها من الوقود وتقليص حمولة الركاب والحقائب من أجل السماح للطائرة باستكمال الرحلة دون توقف.

وتعتبر هذه ثاني رحلة طيران بدون توقف بين لندن وسيدني في التاريخ. ففي 1989 سيرت «كانتاس» الطائرة «بوينج 747-400» بدون توقف بين المدينتين حيث استغرقت الرحلة أكثر من 20 ساعة. وكانت «كانتاس» أكملت الشهر الماضي رحلة طيران تجارية بدون توقف عندما أقلعت إحدى طائراتها من نيويورك إلى سيدني في رحلة طولها 16.2 ألف كيلومتر ومدتها 19 ساعة و16 دقيقة.

وقال آلان جويس، الرئيس التنفيذي للمجموعة: نجحت الشركة في نقل أكثر من 50 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد والعالم سنوياً.