بكين تشترط إلغاء الرسوم الجمركية لإبرام اتفاق تجاري مع واشنطن

المصدر: بكين - أ ف ب

اشترطت الصين، أمس، إلغاء الرسوم الجمركية من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، وهو مطلب أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق هذا الشهر رفضه له.

وكشفت تصريحات وزارة التجارة الصينية الفجوة التي لا تزال تفصل بين واشنطن وبكين برغم إعلان ترامب الشهر الماضي أن الطرفين توصلا إلى اتفاق «أولي».

وانخرطت واشنطن وبكين في حرب تجارية مستمرة منذ 18 شهراً، انعكست تداعياتها على الاقتصاد العالمي، بينما فرض الطرفان رسوماً عقابية متبادلة على منتجات بقيمة مئات مليارات الدولارات.

ووسط مؤشرات على تراجع حدة التوتر، أفادت وزارة التجارة الصينية، الأسبوع الماضي، أن بكين وواشنطن اتفقتا على خطة لإلغاء الرسوم على مراحل، وهو ما نفاه ترامب.

وحذّر ترامب، الثلاثاء، من أنه قد يزيد الرسوم ما لم يطبّق الاتفاق الجزئي الذي تم التوصل إليه.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة غاو فينغ، خلال مؤتمر صحافي في بكين الخميس، إن «الجانب الصيني شدد مراراً أن على الحرب التجارية أن تبدأ بإضافة الرسوم ويجب إلغاؤها بإلغاء الرسوم».

وأضاف: «هذا شرط مهم بالنسبة إلى الجانبين للتوصل إلى اتفاق».

وعلّق ترامب، الشهر الماضي، حزمة جديدة من الرسوم الإضافية، بينما أشار مسؤولون في البيت الأبيض إلى أنه قد يؤجّل رسوماً جديدة من المقرر فرضها على منتجات صينية بقيمة 160 مليار دولار في منتصف ديسمبر، في إطار الاتفاق المصغّر الذي تم التوصل إليه.

وبإمكان الاتفاق الجزئي أن يشمل تعهدات من بكين بزيادة عمليات شراء المنتجات الزراعية الأمريكية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشكل أكبر.

وقال غاو إن إلغاء الرسوم «يصب في مصلحة المنتجين والمستهلكين ويتواءم مع مصالح الصين والولايات المتحدة ومصالح العالم».