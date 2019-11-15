«أرامكو»: تكلفة إنتاج النفط الخام بلغ 2.8 دولار

المصدر: الرياض- د ب أ

أفادت «أرامكو» السعودية بأن متوسط تكلفة إنتاج النفط الخام من المكمن في الشركة بلغ 10.6 ريالات (2.8 دولار) لكل برميل مكافئ عام 2018 وأن تكلفة الإنتاج لديها هي الأقل على مستوى العالم.

وأضافت «أرامكو» أمس أن متوسط النفقات الرأسمالية التي تحملتها الشركة في قطاع التنقيب والإنتاج للسنة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي بلغ 17.1 ريالاً (4.7 دولارات) لكل برميل يتم إنتاجه من المكافئ النفطي، بناء على منهجية مستشار السوق.

وأوضحت الشركة أنها تحتل مكانة فريدة بصفتها المنتج الذي يتمتع بأقل تكلفة على مستوى العالم. ومن المقرر أن يبدأ اكتتاب المؤسسات والأفراد في جزء من أسهم «أرامكو» الأحد المقبل على أن ينتهي اكتتاب الأفراد 28 نوفمبر بينما يستمر اكتتاب المؤسسات إلى 4 ديسمبر.