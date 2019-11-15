تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي الصيني

المصدر: بكين - رويترز

تباطأ نمو إنتاج المصانع الصينية بشكل فاق التوقعات بكثير في أكتوبر، إذ تتعرض قطاعات واسعة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم لضغوط بفعل ضعف الطلب على الصعيدين العالمي والمحلي والتوتر التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهرت بيانات من المكتب الصيني للإحصاءات صدرت أمس أن الإنتاج الصناعي ارتفع 4.7% على أساس سنوي في أكتوبر وهو ما جاء دون متوسط توقعات عند 5.4% في استطلاع لرويترز وأبطأ من قراءة سبتمبر البالغة 5.8%.

وأظهرت المؤشرات أن قطاعات أخرى تباطأت أيضاً بشكل كبير وجاء أداؤها أقل من التوقعات، إذ تراجع نمو مبيعات التجزئة إلى قرب أدنى مستوياته في 16 عاماً إضافة إلى أضعف نمو لاستثمارات الأصول الثابتة على الإطلاق. وتراجعت قيمة الصادرات الصناعية 3.8% في أكتوبر في تراجع للشهر الثالث وهبط إنتاج الصين من الصلب إلى أدنى مستوياته في 7 أشهر في أكتوبر.