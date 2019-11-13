شركات اماراتية تشارك بمشروع عملاق للبتروكيماويات في مصر بـ 11مليار دولار

المصدر: أبوظبي عبد الحي محمد

كشف يوسف النويس نائب رئيس شركة النويس للاستثمار عن مشاركة شركته وشركات إماراتية أخري كبري في مشروع ضخم للبتروكيماويات في مصر بتكلفة 11مليار دولار.

وقال النويس في تصريحات لـ " البيان" أن المشروع المقرر البدء في أعماله الإنشائية منتصف العام المقبل في منطقة عين السخنة في مصر سيدخل حيز الإنتاج الكامل عام 2024 بطاقة إنتاجية مقدارها 4 ملايين و 500 ألف طن متري من البولي ايثيلين والبولي برولين.

وأشار إلي استعداد بنوك إماراتية وعالمية لتمويل المشروع الذي يعد الأضخم من نوعه في المنطقة ومن المتوقع تصدير منتجاته إلي أسواق أفريقيا و أوربا وأمريكا.

ونوه بان المشروع الجديد يسمي مشروع مجمع التحرير للبتروكيماويات مشيرا إلي أن الايام القادمة ستشهد تأسيس شركة له باسم كاربون هولدنج ليدخل المشروع حيز التنفيذ.