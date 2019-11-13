700 مليار دولار خسائر سنوية لقطاع التمويل عالمياً بسبب تجاهل النساء

المصدر: سيدني - د ب أ

يضيّع قطاع التمويل، الذي يهيمن عليه الرجال، على نفسه عائدات تبلغ 700 مليار دولار سنوياً، بسبب عدم الاستماع إلى النساء أو تخصيص خدمات لهن، وفقاً لتقرير صادر عن شركة الاستشارات الإدارية العالمية «أوليفر وايمان».

ونقلت «بلومبيرغ» عن جيسيكا كليمنر، رئيسة الفريق الذي أعدّ التقرير، قولها: «يمكن القول إن النساء يمثلن أكبر مجموعة مفردة أقل حظاً بين العملاء في الخدمات المالية، وتترك الشركات أموالاً على الطاولة (في متناولها الحصول عليها) من خلال عدم الاستماع إلى عميلات وفهمهن».

وذكر التقرير أن العديد من المنتجات التي تبدو محايدة من حيث النوع يتم تصميمها بحيث تلبي بطبيعتها الافتراضية متطلبات الرجال، كما أن المنتجات المرتبطة بالثراء على وجه الخصوص ليست مصممة بحيث تناسب الحياة المالية للمرأة.