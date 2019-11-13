«وول ستريت» تحلّق إلى مستويات قياسية جديدة

المصدر: عواصم - رويترز

دفعت مكاسب لأسهم التكنولوجيا مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة.

وقفزت بورصة «وول ستريت» بعد أن سجّل كل من مؤشر ستاندرد أند بورز500 وناسداك المجمع مستويين قياسيين مرتفعين جديدين أثناء التعاملات أمس.

ولقيت الأسهم الأمريكية دفعة هذا الشهر من آمال بحلّ للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم المستمرة منذ 16 شهراً وموسم قوي لأرباح الشركات.

وخلال التعاملات، كان ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 45.86 نقطة، أو 0.17%، عند 27727.25 نقطة، بينما صعد مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقاً 15.12 نقطة، أو 0.36% إلى 3102.61 نقطة، وهو مستوى قياسي مرتفع جديد.

وقفز مؤشر ناسداك المجمع 30.97 نقطة، أو 0.37% إلى 8495.25 نقطة، وهو أيضاً مستوى قياسي مرتفع.

وارتفعت الأسهم الأوروبية مدعومة بمكاسب في أسهم شركات صناعة الرقائق، وخلال التعاملات ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بشكل طفيف مع ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا 0.3%.

وارتفعت الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو للأوراق المالية بأكبر قدر خلال الأسبوع، بفضل آمال بأن يعزز ضعف الين أرباح شركات التصدير الكبرى في البلاد.

وزاد مؤشر نيكاي 0.81%، ليصل إلى 23520.01 نقطة، وهو أكبر مكسب يومي منذ الخامس من نوفمبر.

وجرى تداول الين قرب أقل مستوى في 5 أشهر مقابل الدولار، وهذا الأمر الذي يفيد المُصدّرين، لأن ضعف العملة يدعم المنافسة التصديرية، ويزيد الأرباح عند تحويلها من الخارج.