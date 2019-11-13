«إيني» لاتستبعد شراء أصولٍ لدانة غاز

المصدر: ميلانو - رويترز

قال كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني إنه لا يستبعد إمكانية الاهتمام بالأصول المصرية لدانة غاز، لكنه قال إن من المستبعد تقديم عرض محتمل إذ أن الشركة الإيطالية لديها الكثير من الموارد بالفعل في المنطقة.

وفي وقت سابق من العام الجاري، عينت دانة غاز الإماراتية مستشاراً لإسداء النصح بشأن بيع محتمل لأصولها في مصر. وقال ديسكالزي لرويترز على هامش مؤتمر إنه لم يفحص بعد أوراق البيع المحتمل.

وقال «لم أقل أبداً على الإطلاق لكن الأمر لا يمثل أولوية بالنسبة لنا». وقال ديسكالزي إن للمجموعة حضوراً كبيراً في المنطقة وإنها تطور موارد في حقل ظهر العملاق التابع لها وفي الصحراء الغربية بمصر.