انخفاض التضخم في مصر إلى أدنى مستوى في 9 سنوات

المصدر: وكالات

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، السبت، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر انخفض إلى 3.1 في المئة في أكتوبر من 4.8 في المئة في سبتمبر.

وقالت وكالة "بلومبرغ" إن التضخم السنوي في مصر تراجع إلى أدنى مستوى له منذ 9 سنوات، مضيفة أن آخر أدنى معدل جرى تسجيله كان في سبتمبر 2010.

ورأت "بلومبرغ" أن تراجع أسعار الطعام والشراب خلال الشهر الماضي كان السبب وراء نسبة التضخم الحالية.

وتقترب مصر من نهاية برنامج إصلاح اقتصادي يدعمه صندوق النقد الدولي، شهد خلال 2017 ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 33 في المئة.