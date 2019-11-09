5 مليارات دولار الاستثمارات الإماراتية في البرازيل

المصدر: وام

سجّل الميزان التجاري بين البرازيل والدول العربية نمواً ملحوظاً بنسبة 50.57% على أساس سنوي ما يعكس العلاقات التجارية المتنامية بين الجانبين بحسب الغرفة التجارية العربية البرازيلية التي تشير الأرقام الصادرة عنها عن وصول حجم التبادل التجاري بين البرازيل والدول العربية من 3.1 مليار دولار إلى 4.68 مليار دولار في الفترة من شهر يناير إلى شهر أكتوبر 2019 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

ونشرت الغرفة التجارية العربية البرازيلية هذه الأرقام بعد زيارة الدولة التي قام بها الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى دولة الإمارات حيث وقع البلدان خلالها ثماني اتفاقيات ومذكرات تفاهم ما مهد الطريق لمزيد من الاستثمارات الإماراتية في البرازيل التي تقدر حالياً بنحو 5 مليارات دولار فيما بلغ إجمالي الصادرات البرازيلية إلى الإمارات 1.876.63 مليون دولار أي بارتفاع بنسبة 11.9% عن العام الماضي في حين بلغت صادرات لحوم الدجاج البرازيلية إلى الدولة 474.12 مليون دولار بارتفاع بنسبة 13.24% عن العام الماضي، كما وصل حجم التدفق التجاري بين البرازيل ودولة الإمارات إلى 2.12 مليار دولار منذ بداية العام حتى شهر سبتمبر 2019 أي بارتفاع بلغ 28% عن العام الماضي.

وأظهرت آخر احصائيات الغرفة أن الصادرات البرازيلية إلى الدول العربية بلغت 37.142.82 ألف طن بقيمة 10.34 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 فيما بلغت واردات البرازيل من الدول العربية 5.65 مليار دولار أي ما يمثل 13,817.07 ألف طن من المنتجات في حين وصل التدفق التجاري البرازيلي إلى الدول العربية إلى 50,959.89 ألف طن بقيمة 15.99 مليار دولار.

وشملت قائمة السلع البرازيلية المصدرة إلى الدول العربية قصب السكر أو قصب الشمندر والسكروز النقي كيميائياً بشكله الصلب واللحوم ومخلفاتها الصالحة للأكل من الدواجن الطازجة والمجمدة وخامات الحديد ومركزاتها بما في ذلك بيريت الحديد والذرة واللحم البقري وأكسيد الألمنيوم الصناعي وأكسيد الألمنيوم وهيدروكسيد الألمنيوم والسيارات وغيرها من المركبات المعدة لنقل الركاب.

أما معظم واردات البرازيل من الدول العربية فشملت الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومواد البيتومين والشموع المعدنية والأسمدة والملح والكبربت والتربة والحجارة ومواد التجصيص والجير والاسمنت والمواد الكيماوية العضوية والأسماك والقشريات والرخويات وغيرها من اللافقاريات المائية الأخرى.

وقال روبنز حنون رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية: "حافظت البرازيل والعالم العربي على علاقات تجارية قوية وطويلة الأمد حيث تعكس أرقام الاستيراد والتصدير الأخيرة بين الجانبين متانة وقوة هذه العلاقات". وتمتلك البرازيل الكثير لتقدمه للعام العربي وكذلك الأمر بالنسبة للدول العربية حيث يلتزم الجانبان ببناء تعاون تجاري أقوى وأكثر فاعلية في السنوات المقبلة، مؤكدا أن العلاقات بين الجانبين اليوم مرشحة لمزيد من النمو مع توسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات مثل العلوم والتكنولوجيا والبيئة فضلاً عن الاقتصاد والتجارة، وتوقع مع نهاية العام الحالي تحسنا كبيرا في أرقام التبادل التجاري بين الجانبين.