انخفاض التجارة الخارجية للصين

المصدر: بكين - د ب أ

واصلت التجارة الخارجية للصين تراجعها خلال أكتوبر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفقاً للبيانات الرسمية، حيث أثقلت الحرب التجارية مع الولايات المتحدة كاهل اقتصاد العملاق الآسيوي.

وأظهرت بيانات صينية أمس أن الصادرات انخفضت 0.9 % في أكتوبر الماضي لتصل إلى 212.9 مليار دولار، في حين انخفضت الواردات 6.4 % إلى 170.1 مليار دولار. وانخفضت تجارة الصين الخارجية مع الولايات المتحدة 15.8 % على أساس سنوي خلال أكتوبر.

وبدا أن البلدين يحرزان تقدماً هذا الأسبوع في حل نزاعهما التجاري الطويل.

وقالت وزارة التجارة الصينية أمس إن بكين وواشنطن اتفقتا على إلغاء التعريفات الجمركية العقابية ضد بعضهما البعض تدريجيا كجزء من «المرحلة الأولى» من الاتفاق التجاري.