اتفاق أمريكي صيني على إلغاء تدريجي لرسوم الجمارك

المصدر: بكين - أ ف ب

اتفقت الصين والولايات المتحدة على خطة لإلغاء تدريجي للرسوم الجمركية الإضافية، التي تبادل البلدان فرضها على البضائع، بحسب ما أعلنت وزارة التجارة الصينية، أمس.

فيما يسعى المفاوضون للتوصل إلى اتفاق تجاري. وصرح غاو فنغ المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحافي: «خلال الأسبوعين الماضيين، أجرى قادة المفاوضات من الجانبين مناقشات جدية وبنّاءة حول الحل المناسب للمخاوف الأساسية للطرفين، واتفقنا على إلغاء الرسوم الجمركية الإضافية على مراحل، بالتزامن مع التقدم باتجاه التوصل إلى اتفاق» نهائي.

وأضاف أن إلغاء الرسوم شرط مهم لإبرام أي اتفاق، موضحاً أن نسبة الرسوم الملغاة يتعين أن تكون متماثلة مع ضرورة التفاوض بشأن حجم الرسوم التي ستلغى. وأضاف: «بدأت الحرب التجارية بالرسوم، وينبغي أن تنتهي بإلغائها»، ولم يذكر إطاراً زمنياً لذلك.