الذهب إلى أدنى مستوى في شهر

المصدر: لندن - رويترز

هبطت أسعار الذهب أكثر من 1% أثناء التعاملات أمس إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر مع تسجيل عوائد سندات الخزانة الأمريكية قفزة وابتهاج أسواق الأسهم العالمية بموافقة الصين والولايات المتحدة على إلغاء بعض الرسوم الجمركية على مراحل.

وخلال التعاملات تراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.54% إلى 1467.30 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوى له منذ أول أكتوبر. وهبطت العقود الأمريكية للذهب 1.67% إلى 1468.1 دولاراً.

وجرى أيضاً تداول الذهب دون المتوسط المتحرك في 100 يوم عند حوالي 1467 دولاراً للأوقية للمرة الأولى منذ مايو.