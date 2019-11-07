الصين تبحث استثمار 5 مليارات على الأقل في "أرامكو"

المصدر: دبي- سيد صالح

تخوض كيانات حكومية صينية جولة من المباحثات حالياً بُغيَة ضخ استثمارات تتراوح قيمتها الإجمالية بين 5 و10 مليارات دولار في الطرح الأولي لأسهم شركة «أرامكو» في اكتتاب عام، بحسب ما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، نقلاً عن مصادر مطلعة.

وأفادت الوكالة أن «صندوق طريق الحرير» في العاصمة الصينية بكين ضمن هذه الكيانات.

وأضافت أن «سينوبيك جروب» المملوكة للحكومة الصينية والمتخصصة في انتاج النفط و«مؤسسة الصين للاستثمار»، والتي تعد بمثابة صندوق استثمار سيادي صيني، قد خاضتا مباحثات خلال الأشهر الماضية بغرض الاستثمار في طرح أسهم «أرامكو» أيضاً.

وأوضحت «بلومبيرغ» أنه لم تتمخض المباحثات بعد عن التزامات، كما أن لائحة الكيانات الصينية المستثمرة في أسهم «أرامكو»، وقيمة الاستثمار الخاص بكل كيان منها، ستتحدد في نهاية الأمر وفقاً للحكومة الصينية.