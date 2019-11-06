«أرامكو»: لا تداول حصص قبل مرور عام على الطرح الأولي

المصدر: الرياض - د ب أ

قال مصدر مطلع إن السعودية تعتزم التعهد بعدم طرح أي كميات جديدة من أسهم شركة النفط العملاقة «أرامكو» قبل مرور عام على تنفيذ الطرح العام الأولي المنتظر للشركة، بهدف طمأنة المستثمرين إلى عدم تراجع سعر سهم الشركة نتيجة طرح كميات جديدة منه، بحسب وكالة بلومبرغ.

ويأتي ذلك فيما أكد مجلس الوزراء السعودي أمس أن ما أعلنته «أرامكو» عن نيتها طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها في السوق الرئيسية «يأتي للإسهام في تلبية الطلب العالمي المتداول على الطاقة».

وقال وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيان إن مجلس الوزراء اعتبر أن «ما أعلنته أرامكو عن نيتها طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها في السوق المالية السعودية (تداول) تعزيزاً لدورها المحوري في المملكة وفي الاقتصاد العالمي.