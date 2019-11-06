النفط يصعد مع ضغط الصين على ترامب لإلغاء الرسوم

ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة أمس الثلاثاء بفعل الآمال في اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين وتفاؤل بأن واشنطن قد تتراجع عن بعض الرسوم المفروضة على واردات صينية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتا بما يعادل 1.3 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 62.96 دولارا للبرميل. وأغلقت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 69 سنتا أو 1.2 بالمئة عند 57.23 دولارا للبرميل.

وتضغط الصين على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء مزيد من الرسوم الجمركية المفروضة في سبتمبر في إطار ما يسمى اتفاق المرحلة 1، بما قد يخفف الأثر الاقتصادي للنزاع التجاري الدائر بين أكبر مستهلكين للنفط في العالم.

وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاه في جالينا بولاية إلينوي، في تقرير "في حين أن تطور كهذا قد يسهل توقيع اتفاق مرحلة 1 مما سيسمح بمزيد من تقبل المخاطرة وبالتالي يمتد أثر الرهان على ارتفاع الأسعار من الأسهم إلى المجمع النفطي، فإن اتفاقا رئيسيا للمدى الطويل مازال يبدو بعيد المنال."