«برنت» قرب أعلى مستوى في شهر بدعم الانفراج التجاري

المصدر: لندن - رويترز

ارتفعت أسعار النفط قليلاً ووصل برنت إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهر بعد دفعة تلقاها في الجلسة السابقة من تنامي التوقعات بإبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين وتلميح إيران إلى مناقشات في أوبك بشأن خفض أعمق للإنتاج الشهر المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير 1.03 دولار إلى 62.72 دولاراً للبرميل (1.7%) خلال التعاملات لتمحو الخسائر السابقة وتصل إلى ذروة لم تسجلها منذ 27 سبتمبر، كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 2 % بـ 1.2 دولار إلى أعلى مستوى للجلسة عند 57.3 دولار .

ورداً على سؤال عن التوقيت والمكان الذي يُحتمل أن يوقع فيه رئيسا الصين والولايات المتحدة اتفاق التجارة، قالت الصين إن الرئيسين شي جين بينغ ودونالد ترامب على اتصال مستمر من خلال قنوات مختلفة.

وقفزت الأسعار نحو دولارين للبرميل يوم الجمعة الماضي بعدما قال مسؤولون أمريكيون إن اتفاقاً قد يُوقع هذا الشهر.

وحد من المكاسب أن أظهر مسح انكماشاً حاداً لأنشطة المصانع بمنطقة اليورو الشهر الماضي إذ تسببت الحرب التجارية واستمرار الضبابية بشأن الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي في ضعف الطلب.