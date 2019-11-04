روس: إصدار تراخيص التعامل مع «هواوي» للشركات الأمريكية قريباً

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد ويلبر روس، وزير التجارة الأمريكي، أن إصدار التراخيص للشركات الأمريكية لبيع منتجاتها إلى شركة التقنية الصينية العملاقة «هواوي» سيجري «قريباً جداً».

وأجرى روس أمس مقابلة مع «تلفزيون بلومبيرغ» في العاصمة التايلاندية بانكوك، وأعرب خلالها عن أمله في توصل بلاده إلى اتفاق تجاري مع الصين خلال الشهر الجاري.

وقال روس: «إننا في وضع جيد، ونحرز تقدماً طيباً، ولا يوجد سبب طبيعي يحول دون ذلك».

واستطرد بقوله: «ولكن من يدري إذا كان سيحدث بعض التراجع. إنه دوماً ممكن».

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد فرض في مايو الماضي حظراً على تعامل الشركات الأمريكية مع «هواوي» وعدد من الشركات التقنية الصينية الأخرى، مبرراً ذلك آنذاك بشواغل تخص الأمن القومي الأمريكي، إلا أنه عاد الشهر الماضي ومنح الضوء الأخضر بإعفاء عدد محدود من الشركات الأمريكية من هذا الحظر.

وأفاد روس أمس أن الحكومة الأمريكية تلقت حتى الآن 260 طلباً من شركات أمريكية بالإعفاء من الحظر.

وقال روس: «ثمة طلبات كثيرة، وفي الحقيقة هي تفوق كثيراً ما توقعناه».