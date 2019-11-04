المجلس الوزاري العربي للكهرباء يجتمع في القاهرة غداً

المصدر: القاهرة - وام

يعقد المجلس الوزاري العربي للكهرباء أعمال دورته الثالثة عشرة غداً بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بحضور عدد من الوزراء والسفراء ممثلي الدول العربية، فيما يسبقه الاجتماع الخامس والثلاثون للمكتب التنفيذي اليوم الذي سيحضر لأعمال المجلس.

وقال الأمين العام المساعد بالجامعة العربية للشؤون الاقتصادية السفير د. كمال حسن إنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات وعلى رأسها تطورات إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، والتي تُعد إحدى دعائم التكامل الاقتصادي العربي نظراً لما للطاقة الكهربائية من دور فعال في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب وطننا العربي.

كما سيبحث الاجتماع العديد من المواضيع الأخرى ومنها دعم قطاع الكهرباء في جمهورية الصومال الفيدرالية، وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في الجمهورية اليمنية، وكذلك الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة التي أقرتها القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة ببيروت، إضافة إلى التعاون مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال الطاقة.