«أرامكو» تخطو نحو اكتتاب محلي تاريخي

المصدر: الرياض - وكالات

خطت «أرامكو» السعودية أمس أولى خطواتها نحو الاكتتاب العام المرتقب في عملية بيع لجزء من أسهمها في السوق المحلية قد تكون الأكبر في التاريخ، والأكثر أهمية لخطة تنويع اقتصاد المملكة. وأطلقت الشركة عملية الطرح العام الأولي لنسبة من أسهمها بإعلانها اعتزام طرح عدد لم تحدّده من الأسهم في سوق المال السعودي.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، إن نشرة الطرح العام الأولي ستصدر 9 الجاري، موضحاً أن الشركة عقدت اجتماعات مع مستثمرين في الداخل والخارج، وأن الإدراج المحلي للسهم سيعزز البورصة السعودية.

ووصفت أرامكو الحدث بالعلامة الفارقة في تاريخ الشركة التي تضخ وحدها نحو 10% من نفط العالم. وقال رئيس مجلس الإدارة ياسر الرميان، إنّه لا خطط حالية لطرح ثانٍ في بورصة أجنبية، بعدما جرى الحديث طوال سنوات عن طرح ثنائي محلي ودولي.

وأصدرت «أرامكو» نتائج أدائها للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، حيث حقّقت أرباحاً صافية بقيمة 68 مليار دولار، وكانت الشركة حقّقت في 2018 أرباحاً صافية بلغت 111 مليار دولار، متجاوزة أبل وغوغل وأكسون موبيل معاً.