«نيوفارما» تنشئ مشروعاً مشتركاً مع شركة أمريكية

المصدر: دبي- سيد صالح

أبرمت شركة «نيوفارما» لتصنيع المنتجات الدوائية، والتي يقع مقرها الرئيسي في أبوظبي اتفاقية مع شركة «إليفار ثيرابيوتكس» الأمريكية، وذلك لإنشاء مشروع مشترك بين الشركتين يكون مقره في الإمارات، وتقتسم الشركتان حصتيهما فيه بواقع 50:50.

وبحسب تصريحات صحفية أدلى بها، أمس، سوريش كومار نانديراجو، الرئيس التنفيذي للعمليات، لدى «نيوفارما»، فإن الشركة تخطط للاستفادة من هذا المشروع المشترك في تأسيس شبكة مبيعات خاصة بعقارها المستهدف لعلاج السرطان، والذي يحمل اسم «ريفوسيرانيب»، فضلاً عن إجراء محاولات إكلينيكية لاختبار عقاقير مستهدفة أخرى مماثلة، مؤكداً أن «نيوفارما» ستضطلع بمسؤولية تسويق هذه العقاقير من خلال تواجدها في بلدان متنوعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.